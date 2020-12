Hubert Hunstein ist Schmied und steht in jedem Jahr zuverlässig mit seiner mobilen Schmiede auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt im Sand. Und jedes Jahr schmiedet Hunstein einen großen Nagel, in dem das Thema des jeweiligen Jahres symbolisch umgesetzt wird. An der Wand der Bamberger Elisabethenkirche, die zur Justizvollzugsanstalt hin zeigt, sind sämtliche bisherigen Nägel eingeschlagen.

Weil in diesem Jahr aufgrund von Corona der bei den Anwohnern, Bambergern und Besuchern sehr beliebte Markt leider nicht stattfinden konnte, wäre beinahe eine inzwischen 13-jährige Tradition unterbrochen worden. Damit wollte sich Hubert Hunstein nicht abfinden. Er rollte mit seiner Schmiede an, ließ das Eisen im Feuer glühen und schmiedete ganz ohne Markt rundherum seinen Jahresnagel, auf dem in diesem Jahr Handschellen das Gefangensein und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verbildlichen. Den Schmied aus dem kleinen Weiler Haag unterhalb der Neideck hat es dabei ganz besonders betroffen. Will er seine handgeschmiedeten Messer, Pflanzenstecker und andere eiserne Gegenstände verkaufen, ist er auf die vielen Märkte angewiesen. Finden diese nicht statt, kann er zwar in Haag weiter Eisen schmieden, bekommt jedoch ohne Kunden kein Geld in die Tasche. Wer zu Weihnachten noch ein richtig scharfes Messer wünscht, findet auf seiner Website http://www.Feuerundfunkenflug.de sicherlich etwas. red