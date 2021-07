Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedhofstraße wurde vermutlich am Mittwoch, zwischen 15 und 19.15 Uhr, von einem bislang Unbekannten ein Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und auf der Straße abgelegt. Eine Verkehrsteilnehmerin übersah das Verkehrsschild, als sie mit ihrem Fahrzeug gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs war, und fuhr darüber, berichtet die Polizei. Glücklicherweise war an ihrem Pkw kein Schaden entstanden, der am Schild beläuft sich auf etwa 150 Euro. Eine Verkehrsunfallflucht kann aufgrund der Beschädigung ausgeschlossen werden. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol