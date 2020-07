Schenken und die Höchstadter Geschäftswelt unterstützen

Andreas Dorsch Auch die Stadt Höchstadt bietet seit heute allen Bürgern die Möglichkeit, mit einem neuen Höchstadt-Gutschein den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen.

Tanja Schwägerl aus der Stadtverwaltung und Bürgermeister Gerald Brehm (JL) hatten sich in Zeiten von Corona vorgenommen, die von Zwangsschließungen gebeutelten Geschäfte zu unterstützen. Nach Vorbild der City-Gutscheine anderer Städte wurde der Höchstadt-Gutschein kreiert. Über 90 Höchstadter Einzelhändler wurden angeschrieben, 27 machen bisher mit. "Es können sich aber jederzeit noch welche anschließen", sagte Initiatorin Tanja Schwägerl gestern Nachmittag bei der offiziellen Vorstellung der Aktion.

Einfach und ohne großen Verwaltungsaufwand sollte die werden, was nach Meinung von Bürgermeister Brehm auch gelungen ist. Auf der Homepage der Stadt kann man sich nicht nur über den Höchstadt-Gutschein informieren, hier kann man ihn auch bestellen.

Erst wenn das Geld eingegangen ist, gibt es von der Stadt den Gutschein in Zehn-Euro-Stückelung. Mit den Gutscheinen wird in den beteiligten Geschäften bezahlt, die bekommen dann das Geld von der Stadt.

Den Gutschein gibt es in zwei Varianten, erklärte Tanja Schwägerl. Einmal zum Einlösen bei den Händlern, oder als Geschenk an "unsere Helden" in den beiden Höchstadter Alten- und Pflegeheimen - die dortigen Mitarbeiter, die in Corona-Zeiten besonders gefordert sind.

Diese Möglichkeit nutzte gleich Norbert Geier von der Höchstadter Wüstenrot-Filiale und überreichte Gutscheine von jeweils 500 Euro an die Leiterinnen der Einrichtungen, Johanna Auerbeck vom Vitanas-Seniorenzentrum und Beate Bednarski, seit heute neue Chefin im BRK-Heim Etzelskirchen, zum Verteilen an ihre Mitarbeiter.