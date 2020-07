Sattelzug und Audi kommen sich in die Quere

Weil am Donnerstagabend ein Sattelzug am Autobahnkreuz Bamberg halb auf der Hauptfahrbahn und halb auf dem Einfädelstreifen fuhr, konnte ein 26-jähriger Audi-Fahrer, der von der A 70 kam und auf die A 73 einfahren wollte, nicht mehr ausweichen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von rund 6500 Euro, verletzt wurde niemand.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr am Jakobsplatz ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Hier stand ein Stadtbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Bushaltestelle, als an der Engstelle ein Motorradfahrer mit Beiwagen den Bus streifte. Obwohl der Motorradfahrer vom Busfahrer auf den Unfall durch Zurufen und Hupen aufmerksam gemacht worden ist, flüchtete dieser mit seinem Sozius in Richtung Wildensorg. Der Fahrer des Motorrades war über 50 Jahre alt, das Motorrad war ein älteres Baujahr und hatte das Teilkennzeichen BA - P 5??. Am Stadtbus entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Insbesondere sucht die Polizei eine Autofahrerin, die in gleicher Richtung wie der Motorradfahrer unterwegs war, vor deren Fahrzeug sich der Unfall ereignet hatte. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Buttersäure in Autolüftung gegossen Im Birkengraben hat ein Unbekannter zwischen Montag- und Donnerstagmittag in die Lüftung eines geparkten weißen Renault Twingo Buttersäure gegossen. Aufgrund des beißenden Geruchs musste die Lüftung professionell gereinigt werden, weshalb sich die Kosten auf etwa 500 Euro belaufen. Täterhinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129-210. pol