Die Kissinger Sängervereinigung veranstaltet zwei Adventskonzerte in der Stadtpfarrkirche Herz-Jesu in Bad Kissingen. Das Auftaktkonzert findet am Donnerstag, 1. Dezember, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, folgt um 15.30 Uhr das zweite Konzert. Unter Gesamtleitung von Thomas und Mirja Betzer gestalten der Erwachsenenchor und ein vereinseigenes Flötenensemble das erste Konzert am 1. Dezember. Zusätzlich wirkt am 4. Dezember der Jugendchor "CHORisma" unter Leitung von Antje Kopp mit. Die Zuhörer erwartet ein Querschnitt an traditionellen und modernen Advents- und Weihnachtsliedern. Zu hören sind unter anderem "Wie lieblich sind die Boten", "Maria durch ein Dornwald ging", "Cantique de Noel", Choräle aus Bachs Weihnachtsoratorium sowie das Lied "Pipers Carol". Begleitend singen Solisten und ein Ensemble aus drei Flötenspielerinnen. Der Eintritt zu den beiden Adventskonzerten ist frei. Um Spenden wird gebeten. Der Verein bittet die Zuhörer, für die Dauer des Konzertes eigene Decken oder Sitzkissen mitzubringen. sek