Sachbeschädigung oder Unfallflucht?

Zeugen sucht die Polizei, um die Ursache einer Beschädigung an einem Auto in Haßfurt aufklären zu können. Das Malheur passierte am vergangenen Sonntag in Haßfurt zwischen 18 und 18.30 Uhr. Ein junger Pkw-Fahrer hatte seinen VW Golf in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Während seiner halbstündigen Abwesenheit wurden der Außenspiegel sowie der Türgriff an der Beifahrerseite, also zum Gehweg hin, demoliert. Der Schaden in Höhe von rund 1000 Euro könnte von einem Fahrrad oder Kinderwagen verursacht worden sein. Unabhängig davon, ob die Beschädigung vorsätzlich geschehen ist - wie bei einer beabsichtigten Tat - oder fahrlässig - wie bei einem Streifvorgang mit einem Fahrrad -, zurzeit bleibt der Autofahrer auf seinem Schaden sitzen, da sich der Täter nicht gemeldet hat. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Verursacher, weshalb die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird. Verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270.