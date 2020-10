Am Sonntag, 18. Oktober werden der Streuobstlehrpfad in Ebern eröffnet und die Erfassung der Biodiversität im FFH-Gebiet Ebern als UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet. Dazu bietet der Bund Naturschutz Ebern mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge ein Rahmenprogramm zum Thema "Rund um den Apfel". Von 13 bis 16 Uhr können Besucher in der Frauengrundhalle eine Obstsortenausstellung, die auch die örtliche Erfassung älterer Birnbäume im Eberner Umfeld darstellt, bewundern. Außerdem gibt es eine Pilzausstellung der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Coburg. Weiterhin werden Kaffee und Apfelkuchen angeboten, bei einem Pomologen können mitgebrachte Obstsorten bestimmt werden, und alte unbehandelte Birnen- und Apfelsorten aus Streuobst wie die Pastorenbirne, die Köstliche von Charneux, Geflammter Kardinal, Goldparmäne, der Welschisner, die Gute Luise und die Gräfin von Paris werden zum Verkauf angeboten. Foto: Harald Amon