Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" schaut auf einen erfolgreichen 18. Run of Hope zurück. Der Lauf der Hoffnung fand diesmal coronabedingt als virtueller Lauf statt. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen vollauf zufrieden und glücklich, dass viele Teilnehmer den Run of Hope unterstützten. In der Praxis von Dr. Martina Stauch (Vereinsvorsitzende) konnte die mit Spannung erwartete Verlosung der vielen attraktiven Preise stattfinden. Martina Stauch fungierte als Glücksfee und zog insgesamt 18 Erwachsenenpreise und ebenso viele Kinderpreise mit einigen spaßigen Emblemen, so war einige Male die "Kronicher Housnkuh" auf den Preisen zu entdecken. Die ersten drei Preise für Erwachsene gingen an: 1. Rene Tragelehn (ein Cross-Trekking-Fahrrad), 2. Michael Krausse (Stereoanlage), 3. Susanne Gutwill (Gutschein für Schlosshotel Sonneberg). Die ersten drei Gewinner der Kinder: 1. Alina Krzywanski (Bodyboard, mit Löwe), 2. Alina Zeder (Michael Schumacher-Tasche mit Fragespiel, Trinkbecher und Löwe), 3. Milla Doppel (Michael Schumacher-Tasche, Trinkbecher, Pokal und Löwe). Die Vereinsvorsitzende Martina Stauch dankte allen Spendern und Sponsoren für ihre großartige Unterstützung und allen an den Vorbereitungen und der Durchführung beteiligten Mitglieder und Helfer. eh