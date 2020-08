Rotlicht übersehen: Crash in der Kreuzung

An der Kreuzung Memmelsdorfer Straße/Berliner Ring ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall, weil ein VW-Fahrer das Rotlicht missachtet hatte und gegen einen BMW stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Beide unfallbeteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund erheblich ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Radlerin nach Sturz im Krankenhaus In der Bamberger Straße im Stadtteil Bug fuhr am Donnerstagnachmittag eine 15-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Das Mädchen musste mit Verdacht auf eine Kopfplatzwunde und Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Beim Linksabbiegen von der Hafenstraße auf die B 26 missachtete am Donnerstagvormittag ein Audi-Fahrer die Vorfahrt eines Renault-Fahrers. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge entstand Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte zwischen dem 5. und 6. August im Bereich Schlüsselstraße/Geheimrat-Heß-Ring ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten schwarzen Seat Leon an der vorderen linken Fahrzeugfront. Dadurch entstand dem Fahrzeughalter Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Langfinger zeigt sich uneinsichtig Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft in die Innenstadt gerufen. Dort hatte ein 37-jähriger Mann eine Herrenjacke versteckt in seiner Hose aus dem Laden schmuggeln wollte. Weil der Langfinger verbal sehr aggressiv war, wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Dort versuchte der Mann, obwohl er gefesselt war, eine Sonnenbrille zu stehlen. Außerdem beleidigte er die Beamten während der Anzeigenaufnahme. Diebstahl am Geldautomaten Bereits am Freitag, 31. Juli, zwischen 12.30 und 12.45 Uhr, wurde an einem Geldautomaten in der Luitpoldstraße ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Eine Frau wollte dort das Geld abheben, als sie von einem etwa 25-jährigen Mann (circa 180 cm groß, dickliche Figur, braun/schwarze Haare, Oberlippenbart) angesprochen wurde. Hierdurch war die Geschädigte derart abgelenkt, dass sie das Geld im Ausgabeschacht liegen ließ und der Unbekannte es an sich nehmen konnte. Wer müllt den Briefkasten zu? Seit Ende Juni wird regelmäßig ein Firmenbriefkasten in der Ludwigstraße vermüllt. Dadurch wurden bereits mehrere Kundenbriefe zerstört, weshalb die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 Täterhinweise entgegennimmt. Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Kronacher Straße ein BMW-Fahrer auf, der dort mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Coburger Straße konnte der 34-jährige Fahrer schließlich angehalten werden. Bei einem Alkoholtest brachte er es auf 1,56 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines unumgänglich waren. pol