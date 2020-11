Die SG Rothenkirchen I hatte beim 3. Rundenwettkampf in der Gauoberliga 2 einen Fernwettkampf mit der SG Tettau I. Durch eine kleine Steigerung der Rothenkirchener und einem kleinen Leistungseinbruch des Gastgebers gewann Rothenkirchen mit 1462:1451 Ringen und ist Tabellenvierter, die Tettauer liegen auf Rang 2.

Für Rothenkirchen schossen Tagesbester Daniel Bergmann (380 Ringe), Stephan Jungkunz (365), Hubert Ringlstetter (350) und Markus Haderlein (367). Die SG Tettau I war mit Rudolf Eschrich (359), Luis Ebertsch (365), Sarah Neubauer (370) und Anna Knabner (357) am Start.

Der Termin für die nächste Runde gegen die SG Ludwigsstadt II steht coronabedingt noch nicht fest. Alle Wettkämpfe und Trainingseinheiten werden laut dem Gauschützenmeister Hans-Georg Rebhan bis Ende November ausgesetzt.

Die zweite Paarung gewann die SG Ludwigsstadt II gegen das sieglose Tabellenschlusslicht SH Stockheim mit 1490:1442, der Tabellenführer FS Ebersdorf 1 hatte frei.

Rothenkirchen II unterliegt

In der Gauliga 3 - ebenfalls als Fernwettkampf - waren die Jungschützen der SG Rothenkirchen II Gast bei der SG Mitwitz I. Trotz eines ausgeglichenen Mannschaftsergebnisses konnte Mitwitz mit 1431:1437 gewinnen und liegt in der Tabelle damit auf dem vorletzten Platz vor Rothenkirchen. Rothenkirchen trat mit Lukas Beetz (367), Julia Geiger (367), Bastian Tumbach (349) und Maximilian Welsch (348) an. Mitwitz stellte Achim Brettel (374), Johannes Ritz (377), Clemens Stritzke (369) und Markus Limmer (353).

In den weiteren Paarungen gewann Spitzenreiter SG Ludwigsstadt II mit 1476:1467 beim Viertplatzierten SG Wallenfels I. Der Rangzweite SG Kronach I gewann mit 1475:1465 gegen den Tabellendritten SG Pressig I. eh