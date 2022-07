Viele Frauen unterbrechen ihre Berufstätigkeit für die Versorgung der Kinder und/oder Pflege von Angehörigen. Auch Teilzeitarbeit und Minijob sind über- wiegend weiblich. Immer im Blick sollte man dabei das eigene Rentenkonto haben, um wichtige Weichen rechtzeitig stellen zu können. In einem Seminar der Beratungsstelle für Arbeitslose, der Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamtes Kulmbach und der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters Kulmbach geht es unter anderem um folgende Inhalte: Wie wirken sich Elternzeit, Teil- Zeitarbeit, Minijobs und die Pflege von Angehörigen, Zeiten der Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit auf die Rente aus und was ist dabei zu beachten? Wer bekommt Witwen- und Erziehungsrente? Was sind die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente? Das Seminar findet statt am Dienstag, 12. Juli, von 9 bis 11 Uhr im Versammlungssaal im Schwedensteg 4a in Kulmbach und ist Teil der Frau- und Beruf-Seminarreihe. Um telefonische Anmeldung unter 09221/4377 wird gebeten. red