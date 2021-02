Der Gemeinderat hat am Montagabend im Guttenberger "Dorftreff" einstimmig die Änderung des Bebauungsplans "An der Breiten Wiese III" auf den Weg gebracht. "Im Zuge der Änderung sollen Festsetzungen modifiziert und eine andere Parzellierung vorgenommen werden", betonte Bürgermeister Philip Laaber.

Weiter informierte er das Gremium, dass die Renovierung der Gemeindekanzlei an der Hauptstraße 33a läuft. Zudem möchte er die Öffnungszeiten zukünftig auf montags von 18 bis 19 Uhr sowie freitags von 8 bis 9 Uhr verändern. Der Gemeinderat hatte dagegen keine Einwände.

Am 1. September 2014 war Florian Will zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Maierhof gewählt worden. "Somit hätte bereits eine Neuwahl stattfinden müssen, was aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war", sagte Philip Laaber. Die Amtszeit des Kommandanten Harald Will laufe dagegen noch bis 2022. Damit sei die Führung der Maierhöfer Wehr momentan gesichert. Allerdings schlage er aus Gründen der Rechtssicherheit vor, bis zur Bestätigung eines gewählten Stellvertreters Florian Will als Notstellvertreter zu bestellen. Will habe sich bereit erklärt, das Amt auszuüben, freute sich der Bürgermeister.

Neubau in Streichenreuth

Einmütig Kenntnis nahm der Gemeinderat den Antrag der Eheleute Sonja und Martin Witzgall auf Neubau eines Wohnhauses mit Garage im Ortsteil Streichenreuth.

Keine Einwände hatte das Gremium gegen die Absicht der Marktgemeinde Grafengehaig, ein etwa 3000 Quadratmeter großes Grundstück als gemischte Baufläche auszuweisen. Gleiches gilt für eine Teilfläche von 700 Quadratmetern in Walberngrün. kpw