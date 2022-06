Seit 2004 ist Fred Sadel, Vorsitzender der örtlichen Feuerwehr, der Allrounder in Neuenreuth. Und er ist auch nach dieser langen Zeit noch nicht amtsmüde. Er wurde bei der Jahresversammlung im Saal der Bräuwercks für die nächsten vier Jahre erneut an die Spitze gewählt. Sein Stellvertreter bleibt Andreas Schwarz, Steffi Schuhmann ist weiterhin Kassiererin. Neu im Amt als Schriftführerin ist Juliette Schuhmann. Die Beiräte heißen Thomas Hahn, Jürgen Schirmer, Mario Schuhmann und Reinhold Hollfelder.

Lang anhaltenden Beifall gab es, als Reinhold Hollfelder für sein langjähriges Wirken ausgezeichnet wurde. Er war von 1990 bis heute Schriftführer, "stets zuverlässig und immer einsatzbereit für alle Tätigkeiten", wie es Sadel formulierte. Über 25 Jahre habe der Dauerläufer im Ehrenamt auch als Manager im Feuerwehrhaus die Weichen gestellt.

In seinem Rückblick freute sich Sadel, dass trotz Corona die Kerwa in kleinerem Rahmen in der Ortsmitte mit Krenfleisch und Live-Musik gefeiert werden konnte. "Heuer ist das traditionelle Sommernachtsfest am 20. und 21. August mit Sau am Spieß, Musik und Brucktanz aber fest eingeplant." Als stellvertretende Kommandantin erstattete Steffi Schuhmann Bericht. Sie listete 25 Aktive auf, davon fünf Frauen und einen Atemschutzträger. Man sei zu drei Einsätzen gerufen worden, die jungen Feuerwehrleute hätten zudem die modulare Truppmannausbildung (MTA) online begonnen, "im Herbst soll das in Präsenz fortgesetzt werden".

h.w.