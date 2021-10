Die letzte öffentliche Führung in diesem Jahr in den Museen Schloss Aschach findet am Sonntag, 31. Oktober, statt. Im Mittelpunkt des Programms steht ab 15.15 Uhr das Volkskundemuseum. Besucherinnen und Besucher können auch selbst aktiv werden und zum Beispiel in alte Holzschuhe schlüpfen oder Kaffee mahlen. Die inszenierten Wohn- und Arbeitsräume im Volkskundemuseum geben einen Einblick in den Alltag der früheren Rhönbewohnerinnen und -bewohner. Die Teilnahme an der einstündigen Führung ist kostenfrei, es ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Eine vorherige Anmeldung unter schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de oder Tel.: 09708/704 188 20 wird daher empfohlen. Foto: Josefine Glöckner