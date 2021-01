Über die Einsatzleitstelle wurde ein liegengebliebener Lkw auf der Höhe von Bischofsheim bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt gemeldet. Der Lkw war auf der B 279 von der Schwedenschanze kommend in Richtung Bad Neustadt unterwegs, als der Druckluftbremsschlauch seines Lkw-Anhängers riss. In der Folge blockierten die Bremsen und somit die Reifen des Anhängers. Dadurch kam es zu einer stärkeren Qualmentwicklung, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Der hinter ihm fahrende Fahrer eines Reisebusses erkannte die Gefahrensituation sofort, sicherte den Lkw mit seinem Reisebus ab und kümmerte sich um die provisorische Reparatur des Bremsschlauches. Dadurch konnte der Lkw unter Absicherung der verständigten Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Bischofsheim/Rhön von der Bundesstraße abgeleitet und verkehrssicher abgestellt werden, heißt es weiter. pol