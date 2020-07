Radler besuchen Sächsische Schweiz

Die Busfahrt der "Concordia" vom 11. bis 13. September in das Elbsandsteingebirge und die Sächsische Schweiz kann stattfinden. Sie beginnt mit einem Besuch der Moritzburg, in der auch eine Gedenkstätte von Käthe Kollwitz untergebracht ist. Danach führt die Fahrt nach Pirna, dem Tor zur Sächsischen Schweiz. Weiter geht es zur Festung Königstein, mit einem herrlichen Rundblick über das Elbsandsteingebirge. Der Bastei liegt das Elbtal zu Füßen, um danach den Kurort Bad Schandau zu besuchen. Abschließend fährt die Kirnitzschtalbahn zu den Lichtenhainer Wasserfällen. Am dritten Tag führt die Reise nach Dresden, einer der schönsten barocken Residenzstädte, verbunden mit dem Namen August dem Starken. Bei einer Stadtführung werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigt. Den Höhepunkt stellt die Besichtigung des Schlosses dar, in dem unter anderen das Grüne Gewölbe untergebracht ist. Hier kann an einer Führung teilgenommen werden. Informationen können bei Julius Fischer unter der Telefonnummer 09574/4685 eingeholt werden, der auch noch Anmeldungen entgegennimmt. ha