Programm und Abstandsregeln

Festprogramm Am Samstag findet der Festgottesdienst um 19 Uhr statt. Am Sonntag wird bereits um 7.30 Uhr eine morgendliche Eucharistiefeier angeboten. Um 9 Uhr zelebriert Pfarrer Sven Raube den Festgottesdienst sowie um 14.15 Uhr die eucharistische Andacht mit der Feier der Aufnahme in die Skapulierbruderschaft. Das Festwochenende endet am Skapulierfest-Montag um 19 Uhr mit der Eucharistiefeier für die Verstorbenen der Skapulierbruderschaft unter Teilnahme der Neupriester. Herzliche Einladung ergeht an alle Gläubigen.

Corona-Regeln Eine Anmeldung zu allen Gottesdiensten bzw. Eucharistiefeiern ist erforderlich. Bitte hierzu ein eigenes Gebetbuch sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen! Aufgrund der Abstandsregelungen von 1,5 Metern ist das Platzkontingent in der Kirche begrenzt. Die Gottesdienste werden per Lautsprecher nach außen übertragen.

Skapulierbruderschaft Wer sich am Sonntagnachmittag in die Skapulierbruderschaft aufnehmen lassen möchte, meldet sich bitte vorher im Pfarrbüro (Telefon 09260/292) oder bei Manfred Mattes (09260/1207) an. hs