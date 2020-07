Preisgelder des Bundes und des Landes gehen an das Zeiler Kino

Die Bundesregierung un-terstützt verstärkt die Kinos in Deutschland. Dafür wird jetzt das zusätzliche Förderprogramm "Zukunftsprogramm Kino II" auf den Weg gebracht, wie die Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU, Ebelsbach), mitteilte. Mit 40 Millionen Euro werden insbesondere die Investitionen in Umbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen gefördert, damit Kinos auch in der Pandemie wieder öffnen können. Das einzige Kino im Kreis Haßberge ist das Capitol-Theater in Zeil.

Mit der laut Bär großen finanziellen Unterstützung werden Maßnahmen finanziert, die Ansteckungsgefahren deutlich reduzieren. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören die Installation von bargeldlosen Kassen- und Online-Ticketing-Systemen, der Einbau von Schutzvorrichtungen, Sanierungen der sanitären Anlagen oder von Klima- und Belüftungssystemen. Die maximale Fördersumme beträgt 315 000 Euro pro Kino.

Dorothee Bär ruft die Kinos in ihrem Wahlkreis auf, sich zu bewerben: "Die Kinos sind von der Pandemie in ganz besonderem Maße betroffen. Als Bundesregierung wollen wir dieses besondere Kulturgut schützen und die Kinosäle wieder mit Leben füllen. Das liegt mir auch als Mitglied des Verwaltungsrats der Filmförderungsanstalt sehr am Herzen. Mit den geförderten Maßnahmen sorgen wir für die notwendige Sicherheit für den Kinobesuch."

Neben dem neuen Förderprogramm hat die Bundesregierung zeitgleich die Mittel des Kinoprogrammpreises 2020 von 1,8 auf zwei Millionen Euro erhöht. Das Zeiler Capitol-Theater wird dabei für sein Jahresfilmprogramm mit einem Preisgeld von 7500 Euro aus Bundesmitteln prämiert. Zeitgleich hat auch die Bayerische Staatsregierung das Zeiler Kino mit einer Prämie von 10 000 Euro ausgestattet.

Bär gratuliert dazu: "Über die Förderungen für das Zeiler Capitol-Theater freue ich mich sehr. Die Preise zeigen, dass hochwertiges Programm zurecht echte Anerkennung erfährt. Das ist eine herausragende Auszeichnung für das Kino und ein großer Gewinn für die ganze Region in dieser Zeit." red