Preis für die Bücherei

Jedes Jahr vergibt die Bayernwerk AG (Bayernwerk) den Kinderbibliothekspreis an fünf bayerische Einrichtungen. Er ist mit jeweils 5000 Euro dotiert. Zu den glücklichen Gewinnern gehört in diesem Jahr zum zweiten Mal die Bücherei in Stegaurach. Ingo Schroers, Leiter des Bereichs Kommunalmanagement, hat den Scheck und die Urkunde den Leiterinnen Cornelia Kempgen und Christa Schlüter jetzt vor Ort überreicht: "Danke, dass Sie Räume für Fantasie schaffen. Bei Ihnen können Kinder und Jugendliche in fantastische Welten eintauchen. Sie finden hier buchstäblich einen Raum, in dem sie immer willkommen sind. Und wo sie Wissen und Inspiration finden." In ihren Grußworten haben Landrat Johann Kalb, Bürgermeister Thilo Wagner und Rektor Claudio Pütz die Bedeutung der Bücherei für Stegaurach hervorgehoben. Neben der Gemeinde ist auch die katholische Pfarrkirchenstiftung Stegaurach Träger der Bücherei. Im Namen der Stiftung hat Pfarrer Walter Ries den Mitarbeitern der Bücherei für ihr Engagement gedankt. Viele von ihnen arbeiten hier ehrenamtlich.