"Wir sind berühmt geworden, wir sind bundesweit in den Medien", sagte Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) angesichts des höchsten Inzidenzwertes in Deutschland. Er wäre gern mit positiveren Dingen berühmt geworden. Jetzt steht er unter Polizeischutz.

Wegen der strengen Maßnahmen von Kontaktbeschränkungen bis zur Schließung von Schulen und Kindergärten, die er angeordnet hat, wurde Thomas Müller in den sozialen Medien massiv bedroht - insbesondere, nachdem er eine Demonstration gegen die verhängten Maßnahmen als unverantwortlich kritisiert hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Inzwischen kam es nach Berichten der Deutschen Presseagentur (dpa) zu einem Polizeieinsatz am Testzentrum des Landkreises. Die Polizei habe am Donnerstagabend Kenntnis über einen Aufruf in sozialen Medien zur Blockade der Abstrichstelle erlangt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei habe aber vor Ort keine Blockade festgestellt. Wer dahinter steckt, sei zunächst unklar.

Straubel: Kein Verständnis

Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU) kommentierte die Vorfälle in dem Nachbarlandkreis: "Die Bilder von Demonstrationen, wie jüngst in Hildburghausen, sorgen bei mir für Verständnislosigkeit. Was hier passiert, trägt nicht dazu bei, Infektionsketten zu unterbrechen. Das kann nur durch das Einschränken sämtlicher Kontakte gelingen. Zusammenhänge zwischen den steigenden Infektionszahlen im Landkreis Coburg und dem benachbarten Hildburghausen sind natürlich nicht auszuschließen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich jeder Einzelne an die Beschränkungen hält. Sie sind derzeit unsere einzige Chance, die Weiterverbreitung des Virus so gering wie möglich zu halten."

Hildburghausen meldete am Freitag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 629,8. Die Kreisfreie Stadt Suhl liegt laut RKI bei 78,8, der Kreis Sonneberg bei 194,1, der Landkreis Coburg bei 237,5 und die Kreisfreie Stadt Coburg bei 153,4. Bundesweit Platz zwei belegt laut dpa Passau (440). rlu