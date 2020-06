Polizei stellt sich den Vorwürfen der Familie

Der Mordfall Sophia Lösche und die von der Familie scharf kritisierten Ermittlungen der Polizei sind am heutigen Dienstag ein Thema im ZDF-Politmagazin "Frontal 21" (21 bis 21.45 Uhr). Die Studentin war am 14. Juni 2018 beim Trampen von einem Lkw-Fahrer mitgenommen worden - doch an ihrem Zielort kam sie nie an. Ihre Leiche wurde knapp eine Woche später in Nordspanien gefunden. Der Täter, Boujemaa L. aus Marokko, wurde im vergangenen September zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Familie des Opfers war von Anfang an überzeugt, dass die Polizei viel schneller hätte reagieren müssen. Sie habe Hinweise zu Sophias Verschwinden ignoriert.

Zwei Jahre nach dem Mord stellen sich die zuständigen Polizeibehörden den Vorwürfen im Gespräch mit der Familie, "Frontal 21" zeigt diese Auseinandersetzung. red