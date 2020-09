Die Volkshochschule Kronach bietet mit Rainer Nitsche den Vortrag "Pilze erkennen, sammeln und verwerten" an. Bei diesem Vortrag wird das Leben der Pilze und ihre gesellschaftliche Ordnung in der Pflanzenwelt dargestellt. Den Teilnehmern werden die Unterschiede und Merkmale von verschiedenen Pilzen aus unserer Region nähergebracht. Auf die Giftpilze und die Wirkungsweise der Gifte wird ebenso eingegangen, wie auf die besonders gut schmeckenden bzw. ungenießbaren Arten. Tipps zum Sammeln, Verarbeiten und Verwerten der Pilze sollen als Hilfe dienen. Es wird Hinweise auf Kochrezepte zu unterschiedlichen Arten geben. Der Vortrag findet am Mittwoch, 7. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Berggasthof Felsecker, Am Christusgraben 19 in Zeyern statt. Anmeldung ist über die VHS Kronach unter der Telefonnummer 09261/6060-0 oder im Internet unter www.vhs-kronach.de möglich. red