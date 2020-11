Für eine nachhaltige Energiewende ist, neben einer Reihe weiterer Maßnahmen, ein deutlicher Ausbau der installierten Photovoltaik (PV)-Leistung notwendig. Das schreibt das Energiernetzwerk "Carmen e. V." in einer Pressemitteilung. Die Installation von PV-Anlagen auf Freiflächen werde dabei in naher Zukunft eine große Rolle spielen. Mittlerweile stelle diese die Erzeugungsform mit den geringsten Kosten dar.

In der Webkonferenz "Planung und Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen" greift "Carmen" am Mittwoch, 9. Dezember, aktuelle Entwicklungen auf und informiert unter anderem über den rechtlichen Rahmen sowie das Vorgehen bei der Planung und Genehmigung einer Freiflächenanlage. Im Anschluss an den fachlichen Input gibt es die Möglichkeit für Fragen im Rahmen einer abschließenden Diskussionsrunde mit den Referenten.

Fragen per Livechat

Die Webkonferenz beginnt um 9.30 Uhr und richtet sich insbesondere an Landwirte, Stadtwerke, Kommunen, Planer sowie alle fachlich Interessierten. Der Tagungsbeitrag beträgt 49 Euro. Für "Carmen"-Mitglieder, Vertreter bayerischer Behörden und Studenten gilt der ermäßigte Beitrag in Höhe von 39 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zugangsvoraussetzungen sind ein PC oder Laptop sowie eine gute und stabile Internetverbindung. Über einen Livechat können die Teilnehmer ihre Fragen stellen. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.carmen-ev.de. red