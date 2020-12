Auf die Light-Version folgt der strenge große Bruder. Das war abzusehen, denn der leichte Lockdown war ein Fehler. Nicht weil er nichts gebracht hat. Sondern weil er nichts bringen konnte. Statt sich den steigenden Corona-Fallzahlen wirklich entgegenzustellen, fehlten Bund und Ländern der Mut zur Konsequenz. Statt mit den Bürgern zusammen sofort in den sauren Apfel zu beißen, verstrich wertvolle Zeit. Die Maßnahmen beeindruckten weder das Virus noch schafften sie Vertrauen ins Krisenmanagement. Das ist fatal - denn es wird noch viel abverlangt werden müssen...

Das Hauptziel im Spätherbst hieß: "Wir müssen Weihnachten retten". Nun will ich gar nicht darauf eingehen, dass der Preis grundsätzlich zu hoch ist, alles einem Weihnachtsfest unterzuordnen, das heutzutage eher an turbokapitalistischen Maßstäben denn an christlicher Nächstenliebe gemessen werden muss. Der neue Lockdown sieht schon wieder Ausnahmen fürs Fest vor (siehe Seite 1).Was würden Maria und Josef tun? Ihr Baby unbedingt der Verwandtschaft präsentieren und eventueller Gefahr aussetzen? Oder Uroma lieber einmal öfter anrufen und aus der Ferne zuprosten? Definitiv würden sie wollen, die alte Dame überhaupt noch einmal zu sehen. Und wenn sie dafür an Weihnachten zu Hause bleiben müssen.