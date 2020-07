Perfektes Marketing

Das Rhön Saale Gründerzentrum (RSG) organisiert ein Online-Seminar "Der perfekte Marketing-Mix für Ihren digitalen Erfolg. SEO, Google Analytics & Co." im Rahmen des ESF-geförderten Weiterbildungsprojektes "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft". Es findet am Donnerstag 30. Juli, von 8.15 Uhr bis 14 Uhr und am Freitag 31. Juli, von 9 bis 13.15 Uhr statt. Bei diesem Seminar lernen die Teilnehmenden SEO-Basics kennen. Gezeigt wird, wie durch SEO und gute Platzierung für mehr Klicks auf der Homepage sowie Leads- und Salesgenerierung erreicht werden können. Es ist für Einsteiger geeignet. Weitere Informationen sowie Anmeldung zur Veranstaltung im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel.: 0971/7236-204, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, und im Internet unter www.rsg-bad-kissingen.de red