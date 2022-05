"Musikalische Reise durch Europa" lautet der Titel des dritten Orgelabends innerhalb des 34. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 15. Mai, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche mit Konzertorganist Frank Hoffmann. Nach Klavier- und Orgelstudium wurde Hoffmann Organist in der Frankfurter Heiliggeistkirche, seit 2004 ist er auch Leiter des Kantaten-Chores. Verpflichtungen als Organist und Cembalist bei nationalen und internationalen Musikfestivals, CD-Aufnahmen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen geben Zeugnis seines umfangreichen musikalischen Wirkens. Beim Konzert in Bad Kissingen, zu dem er auch eine Einführung geben wird, spielt er europäische Orgelmusik von Johann Sebastian Bach (Präludium e-Moll), Tomaso Albinoni (Adagio g-Moll), Jan Mulder (Rule Britannia), Jean Langlais (Friedenslied) und Oreste Ravanello (Thema und Variationen h-Moll). Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. red