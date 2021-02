Das für den 14. Februar in der Herz-Jesu-Kirche geplante Faschingskonzert kann in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Aus diesem Grund hat Stadtkantor Burkhard Ascherl zwei Orgelvideos zur Faschingszeit aufgenommen. Interessierte können den "Donau-Walzer" von Johann Strauß auf You-Tube unter https://youtu.be/eX37jgWr61Q, sowie die Ouverture zur Oper "Wilhelm Tell" von Gioacchino Rossini unter https://youtu.be/koriH9pli-Q oder auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft www.katholischekirchebadkissingen.de empfangen. Foto: Brigitte Ascherl