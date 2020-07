Open Air im kleinen Rahmen

Das große Open Air "Kulturinsel Wöhrmühle" musste das Kulturzentrum E-Werk wegen der Corona-Pandemie schweren Herzens absagen. Doch das "Kulturinsel Wöhrmühle MiniPop Open Air" im Auftrag der Stadt Erlangen soll nun im August dafür sorgen, dass die Kulturinsel zumindest im kleinen Rahmen mit Kultur erfüllt wird: In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und dem Amt für Soziokultur wird das E-Werk die Veranstaltungsinfrastruktur für weitere Kulturschaffende, Veranstalter und Musiker der Stadt Erlangen zur Verfügung stellen, um Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen organisieren zu können. Auch einige Veranstaltungen des Erlanger Poetenfests werden vom 27. bis 30. August auf der Kulturinsel Wöhrmühle stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des E-Werks.

"Kultur muss, soweit es möglich ist, auch in der sogenannten neuen Realität im öffentlichen Raum und im echten Leben passieren und nicht nur im Internet", sagt Erlangens Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth. Und Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) ergänzt: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des E-Werks die Kompetenz und Erfahrung in der Stadt Erlangen haben, in kurzer Zeit einen unter den geltenden Bestimmungen sicheren Veranstaltungsort aufbauen und zur Verfügung stellen zu können. So muss der Kultursommer in Erlangen doch nicht ganz ausfallen."

E-Werk-Geschäftsführer Jan-Peter Dinger ist sich sicher: "Die weitläufige Fläche der Kulturinsel Wöhrmühle eröffnet optimale Möglichkeiten, ein entsprechendes Hygiene-Konzept umzusetzen." Alle Beteiligten freuen sich sehr, dass die Kulturinsel Wöhrmühle durch diese Kooperation im August dieses Jahres nun doch noch bespielt wird - wenn auch in kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant.

Das Poetenfest wird vom 27. bis 30. August auf der Kulturinsel Wöhrmühle in Zusammenarbeit mit dem E-Werk ein Programm voller poetischer Entdeckungen auf die Beine stellen, versprechen die Veranstalter. Darüber hinaus startet am Mittwoch, 12. August, mit dem Eröffnungskonzert der Liedermacherin Sarah Lesch ein breit aufgestelltes Programm: Das Kulturzentrum E-Werk veranstaltet beispielsweise Konzerte mit Martin Kohlstedt, Rikas, Black Sea Dahu, Wallis Bird und vielen weiteren.

Comedy und Kinderkonzert

Auch der Bereich Kabarett/Comedy ist vertreten, unter anderem durch einen Abend mit Patrick Salmen. Die Kleinkunst- und Kabarettbühne "fiftyfifty", die Kulturbühne "Strohalm", der Verein "Klassikkultur" und der gemeinnützige Theater- und Konzertverein werden Konzerte beisteuern. Auch ein Kinder-Kulturtag mit einem Familienkonzert von Geraldino wird stattfinden.

"Unser Mini PopUp Open Air 2020 soll, um es mit den Worten unseres Finanzministers zu sagen, ein kultureller, kleiner ,Wumms‘ aus der Corona-Krise sein", erklärt E-Werk-Programmleiter Holger Watzka, der gemeinsam mit seinen Kollegen intensiv daran arbeitet, trotz Corona-Bedingungen ein spannendes Programm zu planen.

Um der Verantwortung zur Eindämmung der Pandemie auch weiterhin gerecht zu werden, haben sich die Organisatoren auf verschiedene Bedingungen geeinigt: So wird es bei jeder Veranstaltung eine Begrenzung auf 200 Besucher geben, die eine Reihenbestuhlung unter der bestehenden Abstandregel und eine Zuweisung der Sitzplätze vor Ort erwartet. Auch eine gastronomische Versorgung unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen wird es geben. Tickets für die Veranstaltungen sind zunächst ausschließlich im Vorverkauf unter www.e-werk.de erhältlich. Dort ist auch das detaillierte Programm zu finden. red