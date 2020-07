Online-Seminare: Freie Plätze

Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei

in Online - Seminaren im Rahmen des ESF-geförderten Weiterbildungsprojektes "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft".

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen bietet folgende Online-Seminare an: "Präsentieren, moderieren und virtuelle Teams erfolgreich führen" (21. Juli), "Elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen. Was Unternehmen ab November 2020 beachten müssen" (22./23. Juli), "Der perfekte Marketing-Mix für Ihren digitalen Erfolg: SEO, Google Analytics & Co." (30./31. 07. 2020).

Gefördert wird das Projekt "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft" durch den Europäischen Sozialfonds und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Info und Anmeldung

Weitere Informationen sowie Anmeldung zu den Seminaren im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG), Telefon: 0971/723 62 04. red