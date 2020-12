Nicht getestet und trotzdem per Amtsbescheid positiv? Das soll es angeblich immer wieder geben, am Testzentrum in der HUK-Arena. Wenn es so wäre, dann wäre es interessant - vor allem auch für die Gesundheitsbehörden. Doch bisher sind alle Versuche von Corinna Rösler gescheitert, einen Betroffenen persönlich zu erreichen. Das versucht die Pressesprecherin des Landratsamt nämlich ständig.

"Wir wollen der Sache doch nachgehen, wenn es stimmt", betont sie gegenüber unserer Zeitung. In den sozialen Medien halten sich beharrlich Berichte, nach denen jemand in der Nachverfolgung von Kontakten mit an Covid-19 erkrankten Personen von den Gesundheitsbehörden aufgefordert wird, sich testen zu lassen. Dann geht er entweder nicht hin, oder er stellt sich in der Warteschlange an, es dauert ihm dann zu lange und er geht wieder. Dann, so heißt es weiter, bekommt er kurze Zeit später einen Bescheid, dass er positiv getestet wurde und sich in Quarantäne zu begeben hat.

Ein Fall in einem anderen Kreis

Tatsächlich hat es in einem anderen Landkreis nach Kenntnis von Corinna Rösler einen solchen Fall gegeben. Eine Panne. Doch um herauszufinden, ob es auch am Testzentrum in Coburg so einen Fall gegeben hat - oder sogar mehrere - müssten die Betroffenen mit Namen bekannt sein. Nur so ließe sich abgleichen, ob jemand, der zum Test geladen war, nicht erschienen ist oder zwar erschienen war, aber nicht getestet wurde. Das ließe sich dann mit den ausgegangenen Bescheiden überprüfen.

Doch obwohl Corinna Rösler, wo immer es ihr gelingt, mit denen Kontakt aufnimmt, die so etwas in den sozialen Medien verbreiten, bisher hat sie keinen Betroffenen persönlich erreicht. "Es heißt dann immer, man kenne den Betroffenen auch nicht persönlich und wisse gar nicht, wie der heißt, aber man habe es eben von Bekannten gehört", schildert Corinna Rösler ihre Erfahrungen.

Ganz ähnlich bei den Versuchen unserer Zeitung, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, dem es tatsächlich so ergangen ist - am Ende war es immer der Bekannte eines Bekannten.

Nun hätte es eine gewisse Logik, zu entscheiden, dass jemand, der nicht zum Test erscheint, vorsorglich in Quarantäne genommen wird. Das ist aber nicht die gängige Praxis, wie Corinna Rösler versichert - schon gar nicht über einen angeblich positiven Test.

Betroffene sollen sich melden

Sollte so ein Fall vorgekommen sein, bittet Corinna Rösler den Betroffenen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das ist unter der Telefonnummer 09561/5141011 möglich oder per Mail unter corinna.rösler@landkreis-coburg.de. Sie appelliert an möglicherweise wirklich von so einer Panne betroffene Personen, sich beim Landratsamt zu melden. Nur wenn eine Panne erkannt wird, kann sie auch zuverlässig beseitigt werden.

Dass sich bei den Behörden niemand melden möchte, könnte sich durch eine gewisse Hemmschwelle erklären lassen, weil derjenige dann ja auch zugeben müsste, dass er nicht wie aufgefordert zum Test gekommen ist. Doch auch unserer Zeitung ist es bisher nicht gelungen, einen Betroffenen persönlich zu treffen.