Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels bietet auf der Streuobstwiese in Kloster Banz am Samstag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, sein traditionelles "Obstpflücken für jedermann" an. Zwischen 13 bis 16.30 Uhr können gegen einen Unkostenbeitrag Äpfel und Birnen der verschiedensten Sorten selbst gepflückt werden. Außerhalb dieser Zeit ist das Obstpflücken nicht erlaubt. Pflücker, Körbe und auch den Mund-Nasen-Schutz sind selbst mitzubringen. Aufgrund der diesjährigen Umstände können kein Kaffee und Kuchen angeboten werden. Die Obstwiese mit ihren über 200 großen und überwiegend alten Bäumen, am Westhang des Klosterareals gelegen, hat eine lange Tradition. Wer möchte, kann sich bei einem Streifzug über die Wiese durch die ausgewiesenen Sorten durchprobieren. Darüber hinaus bietet Kreisfachberater Michael Stromer am Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr eine Führung über die Obstwiese an und wird dabei auf die Geschichte, die Sorten und die Obstbaukultur eingehen. red