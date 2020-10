Am kommenden Sonntag sollten eigentlich in Romansthal und in Kümmel Obstmärkte stattfinden. Allerdings wurden die beiden Veranstaltungen aus bekannten Gründen abgesagt. Wer auf die Produkte der Romansthaler oder Kümmeler nicht verzichten möchte, kann sich in den beiden Dörfern trotzdem mal umschauen. In Romansthal sind überall kleine Verkaufsstände aufgebaut. Hier wird vieles angeboten, was es sonst auch auf den Obstmärkten zu erwerben gibt. So zum Beispiel Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Marmeladen und einiges mehr. Man könnte ja auch den Besuch in einem der Dörfer mit einer kleinen Wanderung verbinden oder mal wieder den Staffelberg erklimmen. Foto: Thomas Hümmer