Jedes Kind weiß genau, wie er aussieht: Er trägt einen weißen Rauschebart, einen langen roten Mantel, und er hat einen dicken Sack mit Geschenken auf der Schulter. Die Rede ist natürlich vom Nikolaus, der sich Jahr für Jahr vom Himmel herab auf den Weg in die Familien macht. In Schneckenlohe hatte der heilige Mann dieses Jahr tatkräftige Unterstützung von den "Gorgnzüchtä". Die tüchtigen Helfer griffen ihm gerne unter die Arme und verteilten (natürlich im "standesgemäßen" Nikolaus-Outfit mit Nikolaus-Mütze bzw. Weihnachts-Rentier-Geweih auf dem Kopf) an alle Haushalte mit Kindern bis 13 Jahren kleine Präsente.

Idee von Katja Sünkel-Höhn

Die Idee für die Geschenkaktion stammte aus den Reihen des Vorstandes. Katja Sünkel-Höhn, die als Kassierin für die finanziellen Belange der "Gorgnzüchtä" verantwortlich zeichnet, hatte den Stein ins Rollen gebracht und war damit sofort bei ihren Vorstandskollegen auf große Zustimmung gestoßen. Schnellstmöglich wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Der Inhalt der Tüten wurde durch die "Gorgnzüchtä" beschafft und finanziert, die Geschenktüten selbst dankenswerterweise von der im Ort ansässigen Firma Arteco gesponsert. Pünktlich zum Nikolaustag wurden dann die rund 70 Tüten durch den Vorstand der "Gorgnzüchtä" zusammen mit dem Nikolaus vor die Türen der Kinder gestellt. Die "Gorgnzüchtä" wollten mit dieser Aufmerksamkeit etwas Freude in die gerade auch für Kinder aktuell sehr beeinträchtigte Vorweihnachtszeit bringen. Dass die Überraschung mehr als gelungen ist, davon zeugten viele begeisterte und dankbare Rückmeldungen, die noch Tage später beim "Nikolaus" eingingen.

Hintergrund

Die "Gorgnzüchtä" sind eine im Jahr 1987 gegründete Gemeinschaft, die im Landkreis und über die Grenzen hinaus für ihr "Gorgnzüchtä"-Fest und den "Gorgnzüchtä"-Fasching bekannt ist. Die Erlöse aus ihren Veranstaltungen spenden die Mitglieder seit jeher für soziale und gemeinnützige Projekte in der Gemeinde Schneckenlohe. hs