Als Ersatz für den fehlenden Weihnachtsmarkt und die ausgefallene Nikolausaktion des FC Marktleugast hatte Bürgermeister Franz Uome (CSU) zur Freude vieler Kinder den Nikolaus am Samstagnachmittag auf den Parkplatz in der Webergasse in Marktleugast eingeladen, damit die Jüngsten an diesem Tag doch noch zu ihren kleinen Geschenken kamen.

Einzeln oder auch als Familiengruppe erhielten die Kinder vom Nikolaus jeweils ein kleines Überraschungspaket, das bei den Kindern für Freude sorgte.

Dank an Stellvertreter

Bürgermeister Franz Uome dankte seinem Stellvertreter Martin Döring, der das Amt des Nikolauses übernommen hatte, und sprach auch der Feuerwehr Marktleugast seinen Dank für die Unterstützung der der Aktion aus. op