Schweinefleisch wird nach wie vor gern gegessen. Glauben wir Umfragen, so wünschen die Verbraucher sich ein Produkt aus Ställen, in denen das Tierwohl groß geschrieben wird. Gern darf es ein Biobetrieb sein, von dem das Schnitzel kommt - so einer, wo die Tiere lustig über die Weide tollen, sich suhlen und wohl fühlen können. Glaubt man der Nachfrage an den Fleischtheken, so darf das Schweinefleisch vor allem eines nicht sein: teuer. In den Einkaufswägen landet bevorzugt das billigste Fleisch. Wenn die Tiere so gehalten werden sollen, wie wir es uns wünschen, dann müssen wir aber auch bereit sein, so viel für das Fleisch zu bezahlen, dass der Bauer mit dieser Form der Haltung etwas verdient. Also, nicht nur bei Umfragen behaupten, wir würden mehr bezahlen. Wirklich mehr bezahlen. Ich weiß schon, das ist schwieriger als man denkt. Man könnte auch aufhören, bei Umfragen zu schwindeln - aber das hilft den Schweinen nicht so viel weiter. rlu