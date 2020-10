Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum kommt Mäc Härder mit einem neuen Programm am Samstag, 7. November, um 19.30 Uhr, in den Kursaal nach Bad Bocklet: "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" Es zeigt, wie sich die Welt die letzten 30 Jahre verändert hat, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80-Jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum. Wenn wir irgendetwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im Handy nach. Mäc Härders Programm kann Spüren von Tiefsinn enthalten. Sein Motto: "Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken." Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030, E-Mail: info@badbocklet.de Foto: Jan-Philip Stehli