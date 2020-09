Corona hin, Krise her - das heißt noch lange nicht, dass in Neustadt gar nichts mehr geboten ist. Es geht nicht alles angesichts der Auflagen, die helfen sollen, eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Aber "a bissl was geht immer".

So lassen sich die Neustadter nicht so einfach ihre Kirchweih nehmen, die in den kommenden Wochen in verschiedenen Stadtteilen ansteht. Von Donnerstag, 1., bis Montag, 5. Oktober, wird in Meilschnitz in den Gaststätten gefeiert. Es folgt Haarbrücken. Dort findet die Kirchweih von Donnerstag, 8., bis Montag, 12. Oktober, im Sportheim statt. Ketschenbach feiert im gleichen Zeitraum in den Gaststätten des Stadtteils und im Sportheim. Von Donnerstag, 15., bis Montag, 19. Oktober, feiern die Wildenheider in ihren Gaststätten.

Etwas bescheidener lassen es die Neustadter in den Bergdörfern und in Boderndorf und Kemmaten angehen. Diese Stadtteile feiern ihre Kirchweih jeweils am Sonntag, 25. Oktober. In Mittelwasungen geht das Kirchweihfest dafür wieder von Donnerstag, 29. Oktober, bis Montag, 2. November.

Auch Konzerte gehen wieder

Weil sich in der Mehrzweckhalle an der Heubischer Straße die entsprechenden Hygienebestimmungen recht gut umsetzen lassen, wird sie auch wieder für Konzerte genutzt. So findet am 24. Oktober das Gala-Konzert des Jugendorchesters in der Halle statt. Am 31. Oktober nutzt die Gesellschaft der Musikfreunde die Halle für ein Sinfoniekonzert. Hier, wie bei allen anderen Veranstaltungen gilt, dass alle Ankündigungen unter dem Vorbehalt geschehen, dass inzwischen die Bestimmungen zur Corona-Bekämpfung nicht wieder verschärft werden.

Unter diesem Vorbehalt lädt auch das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie am 4. Oktober wieder zur Spielezeit im Museum ein. Am 17. Oktober öffnet die Kinder.Kreativ.Werkstatt im Museum. Dort werden dann herbstliche Windlichter und Laternen gebastelt.

Unabhängig davon läuft die Sonderausstellung "Zeiten-Wechsel" im Museum noch bis März weiter.

Die Waldfriedensee-Fischer lassen sich ihr Abfischen vom Virus auch nicht vermiesen. Es findet am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, statt.

Und auch die Märkte sind nicht abgesagt. Auf dem Parkplatz Lindenstraße findet am Samstag, 10. Oktober, der Bauernmarkt und am Dienstag, 13. Oktober, der Monatsmarkt statt. red