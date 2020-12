Ganze Generationen haben bei ihr Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Doch auch um Neukenroth hat sie sich Verdienste erworben. Nun ist die ehemalige Lehrerin Lucina Spitzenpfeil im Alter von 85 Jahren in dieser Woche gestorben. Die Neukenrother trauern um eine verdiente Mitbürgerin.

Lucina Spitzenpfeil wurde in Bamberg geboren und ist in Lichtenfels aufgewachsen Sie hat sich vor allem auch als langjährige Leiterin des ökumenischen Seniorenkreises Neukenroth große Verdienste erworben.

Die Lehrerin - das Studium erfolgte an der pädagogischen Hochschule Bamberg - hat zunächst ab 1959 an der vierklassigen Volksschule in Neukenroth, dann bis 1995 in Stockheim zahlreichen jungen Menschen das Rüstzeug für die weitere schulische Laufbahn gegeben. Durch ihr freundliches Wesen hat Lucina Spitzenpfeil ganz wesentlich zum fruchtbaren Erziehungsklima an der Schule beigetragen.

Menschliche Brücken gebaut

Kein Weg, kein vermittelndes Wort war ihr zu viel, wenn es galt, eine menschliche Brücke zu bauen. Mit ihrem Ehemann Ferdinand (er war auch Lehrer) verbrachte sie ihre gesamte Berufszeit in Neukenroth.

Nachdem die Kinder Stefan, Ruth und Peter zur Welt gekommen waren, erforderte dies das Ausscheiden von Lucina Spitzenpfeil aus dem Schuldienst für sieben Jahre. Die Familie und der immer anstrengender werdende Lehrberuf banden ab 1968 für viele Jahre alle Kräfte.

In den letzten Jahrzehnten engagierte sich das Lehrerehepaar Spitzenpfeil immer vielfältiger im Neukenrother Ortsgeschehen, sowohl im Vereinsleben als auch im kulturellen und kirchlichen Bereich. So gehen die Anfänge des Faschingsumzuges wie auch der Kinderfasching auf ihre Initiative zurück.

Der ökumenische Seniorenkreis wurde ab 1996 für die inzwischen pensionierte Lehrerin für zehn Jahre das große Tätigkeitsfeld - und dies mit beachtlichem Erfolg. Vor allem verstand es Lucina Spitzenpfeil, mit unterschiedlichsten Programmen den Alltag der Senioren aufzuhellen.

Sagen- und Geschichtenbuch

Geschichte und Tradition waren schon immer ein Steckenpferd der Lehrerin. So ist es nicht verwunderlich, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Trachtenverein "Zechgemeinschaft Neukenroth" das Sagen- und Geschichtenbuch "Die Knellesjungfern" verfasste. Mit der Herausgabe des Kirchenführers "St. Katharina" erfüllte sie nicht nur einen lang gehegten Wunsch ihres 2011 gestorbenen Ehemannes, sondern brachte auch die einzigartige neugotische Innenausstattung der Neukenrother Kirche wirkungsvoll zur Geltung.

Bis zuletzt nahm Lucina Spitzenpfeil aufgeschlossen und kritisch am Zeitgeschehen Anteil. Die Neukenrother Dorfgemeinschaft sowie viele "Ehemalige" aus der Schulzeit trauern um eine verdienstvolle Lehrerin. Ihr Name wird stets in guter Erinnerung bleiben. gf