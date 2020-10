Am Wochenende wird in Neukenroth das Kirchweihfest gefeiert. Der Festgottesdienst im Gedenken an die Weihe des Gotteshauses St. Katharina findet am Sonntag um 9.30 Uhr statt. Aber die traditionelle und zünftige Kerwa in Neugrua fällt wegen Corona- Pandemie aus, beziehungsweise wird nicht so verlaufen wie die vergangenen Jahre.

Eine gute Nachricht ist aber: Es wird gefeiert, aber etwas kleiner und ohne Tanz und Einhaltpaare. Die Gastronomie bietet wie jedes Jahr beste Kerwa-Kulinarik, aber bitte mit Vorbestellung beziehungsweise Platzreservierung.

Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 18. Oktober, um 9.30 Uhr in der St.-Katharina- Kirche statt. Für musikalisch- gesangliche Umrahmung sorgt die Gesangsgruppe der Zechgemeinschaft. Wie die Zecher vom Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth betonen, werde coronabedingt die Kerwa dieses Jahr nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden können. Es werde keinen großen Baum in der Ortsmitte geben, der sonst die Kerwa weithin sichtbar ankündigte. Auch Einhaltpaare und Plantanz werden ausfallen. Die große Gaudi bleibt aus. Der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth hat dieses Jahr enorme finanzielle Ausfälle durch die Corona-Pandemie. Abgesehen von den Finanzen hat die Corona- Pandemie natürlich auch gesellschaftliche Folgen und das Kulturleben stark eingeschränkt. eh