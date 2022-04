Angelika Silberbach

Seit 66 Jahren steht der Name Drilling in Hammelburg für Qualität in der Textilpflege. Zum 1. April hat Philipp Drilling, dessen Vater Ewald im Oktober 1956 die Reinigung gründete, das Unternehmen an das Ehepaar Alexander und Alina Steigerwald aus Erlangen verpachtet. "Überwiegend aus Altersgründen und um den Fortbestand der Reinigung zu sichern", wie der 61-Jährige sowie seine gleichaltrige, im Betrieb mitarbeitende Ehefrau Kornelia, erklären. Die Reinigung Drilling hat rund 95 Prozent Privatkunden, neben gewerblichen wie Hotels und Restaurants. "Der Zentralbetrieb der Reinigung soll langfristig in Hammelburg bestehen bleiben, unsere sechs festangestellten Mitarbeitenden werden nahtlos weiterbeschäftigt", sagt Drilling. Darauf lag das Hauptaugenmerk der Verhandlungen. Die Anzahl der Festangestellten erhöht sich nun sogar auf zehn. Das Einzugsgebiet der Reinigung Drilling erstreckt sich auf rund 25 Annahmestellen von Fulda über Wildflecken, Bad Brückenau, Bad Kissingen bis Burgsinn und wird nun um den Bereich Erlangen erweitert. Denn das Ehepaar Steigerwald betreibt dort eine Wäscherei und Reinigungsannahme. Künftig wird nun der Standort Hammelburg angefahren, um alles zu reinigen. Auf die Nachfolger-Pacht-Anzeige in einer Wasch-und-Reinigung-Fachzeitschrift meldeten sich etliche Bewerber, erzählt Philipp Drilling. "Unsere Erfahrung zeigt, dass viele familiengeführte Reinigungen schließen und der Beruf des Textilreinigers kaum noch gelernt wird", beobachtet Drilling seit Jahren. Seine Ausbildung absolvierte er vor über 40 Jahren in Schweinfurt. Heute müsste er bis Frankfurt fahren, um die nächstliegende Textilreiniger-Berufsschule zu besuchen. Philipp Drilling wird dem Pächterehepaar und den neuen Mitarbeitern anfangs noch beratend zur Seite stehen, die zahlreichen Reinigungs-Großmaschinen bis zum Hemden-Finisher erklären. Ehefrau Kornelia wird weiterhin teilzeitbeschäftigt die Kunden begrüßen, beraten, betreuen. Das Ehepaar freut sich darauf, nicht mehr nahezu rund um die Uhr eingespannt zu sein. "Wir lassen uns überraschen, wie wir den neuen Freiraum künftig nutzen."