Seit kurzem ist die Freiwillige Feuerwehr Pödeldorf im Besitz eines neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF). Es ersetzt das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF 8, das über 30 Jahre zuverlässig im Einsatz war. Das neue Fahrzeug dient als "Erstausrücker" und ist ein Allround-Talent mit einem Löschwassertank von 1000 Litern.

Vom Werk abgeholt

Das neue Löschfahrzeug hat eine kleine Abordnung der Wehr aus dem Werk des Fahrzeugbauers in Herbolzheim abgeholt und nach Pödeldorf gefahren. Hier wurde das Auto von Bürgermeister, Feuerwehrführung und ein paar aktiven Kameraden unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen empfangen. Das neue MLF, das über eine Mannschaftskabine in Staffelstärke verfügt, wurde im Anschluss ausgiebig untersucht und begutachtet. Die Feuerwehr Pödeldorf sieht sich nun an wieder gut für die Zukunft gerüstet. red