Lange Zeit schien es, als würde die Erlanger Altstadt eingehen: der Wegzug der Müller-Drogerie, die Schließung vom Traditionsgeschäft Leder Pfeiffer, die Geschäftsaufgabe von Greiner. Doch nun kommt neues Leben in die Hauptstraße.

Zunächst einmal vorübergehend hat sich das Autohaus Feser-Biemann mit einem sogenannten Pop-up-Store in der Hauptstraße 51 - dem ehemaligen DER-Reisebüro - eingemietet. Neugierig macht es die Passanen zum einen mit dem ausgestellten Produkt - dem rein elektrischen Volkswagen ID.3. Fragen dazu beantworten Auszubildende des ersten Lehrjahrs, die den Store mitentworfen haben - aber nur bis zum 30. November. Zum anderen stellt sich die Frage, wie die ausgestellten E-Flitzer mitten in der Innenstadt in den Ausstellungsraum, vormals ein Reisebüro, bugsiert wurden.

Wem das Probesitzen Hunger gemacht hat, kann gleich zwei neue Geschäfte in der Hauptstraße ansteuern. Gleich gegenüber, Hausnummer 40 a, lockt seit kurzem "Dilva Café & Sweets" mit mehrstöckigen Torten im Schaufenster und arabischen Süßigkeiten wie Baklava. Und in der Hauptstraße 69, wo sich früher eine asiatische Snackbar befand, hat das Restaurant "Levantine" eröffnet. Zurzeit gibt es die Speisen aus dem Nahen Osten nur zum Mitnehmen: Meze, Taboulé und bis zu neun Börek-Sorten.

Wer dann frisch gestärkt in der Parfümerie "Höfer by CB" unter der Hausnummer 42 einkehren möchte, wird enttäuscht. Diese Filiale hat geschlossen. Um sich mit Düften und Pflege für das Fest einzudecken, muss man nun bis zur Hauptstraße 25 laufen.

Dabei lohnt sich das Verweilen in der Altstadt, auch wenn der Schlittschuh-Spaß "Erlangen on Ice" heuer ausfällt: Im Advent verwandelt sich täglich ein neues Schaufenster zu einem Adventstürchen. So öffnet am 3. Dezember der Papierladen in der Wasserturmstraße sein "Türchen", an Nikolaus wird es das Musikgeschäft "Bongartz" sein und am 11. Dezember der Unverpackt-Laden "ZeroHero".