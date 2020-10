Bei einer Feierstunde konnte das neue Kühlfahrzeug der Tafel Burgkunstadt seiner Bestimmung übergeben werden. Tafel-Vorsitzender Herbert Mayer dankte den Sponsoren Lions-Club Lichtenfels, Raiffeisenbank Obermain Nord und Auto Hommert von Herzen, dass sie den Kauf des neuen Autos ermöglicht haben.

Zur Feier mit Segnung waren neben den Sponsoren auch Manfred Hofmann, 3. Bürgermeister der Stadt Burgkunstadt, Robert Hümmer, 1. Bürgermeister der Gemeinde Altenkunstadt und Matthias Müller, 2. Bürgermeister der Stadt Weismain gekommen. Die Pfarrer Gerhard Möckel und Heinz Geyer stellten das Auto unter den Schutz Gottes, wünschten allzeit Gute Fahrt und immer eine "reiche Ernte", sprich eine gute Befüllung beim Abholen der gespendeten Lebensmittel.

Mayer, selbst Diakon im Ruhestand, gestaltete die Segnungsfeier mit und dankte in seiner Ansprache all jenen, die sich beim Fahrzeugsponsoring beteiligt haben. Gleichzeitig hob er die verlässliche Hilfe der zahlreichen Spender hervor, die die Tafelkunden mit Grundnahrungsmitteln und vielen anderen Dingen des täglichen Lebens versorgen. Ohne deren Hilfe wäre die regelmäßige Ausgabe an die Bedürftigen in der Region nicht möglich. Er dankte auch dem Vorstandsteam, das ihm mit Rat und Tat zur Seite steht und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

"Am Tag der Indienststellung eines neuen Fahrzeugs sind aber besonders diejenigen wichtig, die das Auto zuverlässig und sicher steuern", wandte er sich an die zahlreich erschienenen Tafelfahrer. "Ihr alle seid in den letzten fünf Jahren mit unserem bisherigen Fahrzeug unfallfrei von Ort zu Ort gefahren, um die gespendeten Lebensmittel einzuholen, dafür danke ich euch", hob der Tafelvorsitzende hervor.

Verbunden mit dem Wunsch, dass das Fahrzeug und dessen Fahrerinnen und Fahrer vor Unfällen bewahrt und beschützt werden, gratulierte Manfred Hofmann auch namens der anwesenden Bürgermeisterkollegen zum neuen Fahrzeug. "Es ist für uns als Burgkunstadter Stadtrat eine Selbstverständlichkeit, dass die Tafel die Ausgabestelle in der Stadthalle auch weiterhin unentgeltlich nutzen kann", betonte er und dankte den Ehrenamtlichen für ihren selbstlosen Einsatz.

Aus dem Spendentopf der Aktion Gewinnsparen der Raiffeisenbank Obermain Nord übergaben Vorstand Thomas Siebenaller und Aufsichtsratsvorsitzender Marco Weidner eine großzügige Spende in Höhe von 12 500 Euro. Walter Mackert, Präsident des Lions-Club Lichtenfels, sicherte dem Tafelvorstand eine Spende von 10 000 Euro zu und Auto Hommert hatte einen noblen Preisnachlass in Höhe von 5700 Euro gewährt. Ingrid Kohles