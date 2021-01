Mit einem neuwertigen Leihwagen war ein 22-jähriger Erlanger am Dienstagabend in der Neuen Straße in Möhrendorf unterwegs. In einer Linkskurve konnte der 22-Jährige aufgrund der vorherrschenden Straßenglätte sein Fahrzeug nicht mehr lenken und bremsen. Als Folge fuhr er mit dem Auto geradeaus über den Bordstein. Am Bordstein wurde das Fahrzeug ausgehebelt, flog mehrere Meter parallel zum Zaun und zur Hecke des angrenzenden Grundstücks, bevor es durch die Hecke brach und im Garten des Grundstücks liegen blieb. Nachdem der Fahrer unverletzt aus dem Fahrzeug gestiegen war, stellte er fest, dass der Pkw im Bereich des Motorraums brannte. Die Feuerwehr Kleinseebach konnte das Feuer zwar löschen. Der Pkw brannte aber trotzdem fast vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45 000 Euro am Auto. Der Schaden am Grundstück, der vermutlich mehrere Tausend Euro betragen wird, kann noch nicht vollständig geschätzt werden. Wahrscheinlich muss aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe Erdreich ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden.