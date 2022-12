Das Laudensacks Gourmet-Restaurant hat einen neuen Restaurantleiter und Sommelier: Sebastian Gottherr wechselt vom Reisers am Stein in Würzburg nach Bad Kissingen. Darüber informiert das Restaurant in einer Pressemitteilung. Sebastian Gottherr verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diversen Fine Dining Restaurants sowie erstklassigen Hotels. Vor seiner Anstellung bei Sternekoch Bernhard Reiser arbeitete der gebürtige Österreicher unter anderem im Thorntons Restaurant in Dublin, dem Restaurant Ikarus - Hangar-7 in Salzburg, dem Westgate Hotel in San Diego und dem drei Sterne-Restaurant "Fat Duck" in London, welches im Zeitraum seiner Anstellung zum "Zweitbesten Restaurant der Welt" ernannt wurde.

Sebastian Gottherr freut sich über die neue Herausforderung in Bad Kissingen. Zu seinem Verantwortungsbereich in Laudensacks Parkhotel & Beauty Spa gehören unter anderem die Bestellung, Lagerung sowie die Kontrolle des Wein-Lagerbestandes. Ebenso ist er für die Preiskalkulation, die Schulung der Mitarbeiter, die Koordination von Partnern und Lieferanten sowie die Durchführung von Verkostungen mit Gästen und Mitarbeitern zuständig. Als Restaurantleiter hat er nicht nur eine beratende Funktion gegenüber den Gästen des Hauses, sondern ist auch für die Koordination eines reibungslosen Ablaufs im Service zuständig. Das gesamte Weinsortiment wird seinerseits auf die verschiedenen Kundenwünsche abgestimmt. Gottherr sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin stolz, die Erfolgsgeschichte des Laudensacks in Zukunft mitgestalten zu dürfen. Ich bin bereit und freue mich auf einen fantastischen Weinkeller, ein großartiges Team und das Kennenlernen mit den Gästen." red