Der Schlossberg bei Königsberg mit seiner Gaststätte ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und eine Anlaufstelle für die Bewohner von Königsberg und Umgebung. Die gemütliche Gastwirtschaft mit einer herrlichen Aussicht in den Haßgau lädt die Gäste zum Verweilen ein.

Zum 1. März 2021 wird die Schlossberggaststätte seitens der Stadt Königsberg neu verpachtet. Bianca und Michael Winkler aus Haßfurt wollen dann dort die Gäste bewirten.

Die Winklers haben seit vier Jahren das "Schweinfurter Haus" in der Rhön betrieben und sind richtige Wirtsleute. Bianca Winkler, die aus Würzburg stammt, ist seit Jahren in der Gastronomie tätig. Michael Winkler, der in Bad Homburg aufgewachsen ist, ist Restaurantfachmann, Koch und hat Hotelbetriebswirtschaft in Berlin studiert. sn