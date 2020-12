Bernhard Panzer Bis zu 25 Häuser sollen die beiden kleinen Wohngebiete fassen können, die zurzeit im Herzogenauracher Ortsteil Hammerbach entstehen. Die Bebauungspläne 67 und 69 sind beschlossen und inzwischen rechtskräftig. In einer Zeit, da der Bedarf an Wohnraum in Herzogenaurach nach wie vor hoch ist, erhofft sich die Stadt damit auch ein Angebot für heimische Familien.