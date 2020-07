Neue Geräte für den Jörgentor-Spielplatz

Der Spielplatz im Jörgentorpark erhält ein neues Spielgerät und eine neue Sitzgruppe. Darüber informierte Bürgermeister Michael Kastl die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Montag Abend. Bei einer Besichtigung vor drei Wochen hatte Michael Kastl angeregt, den Spielplatz vorübergehend mit neuen Geräten zu versehen, weil sich die Umgestaltung in einen Freizeitpark noch hinziehen wird.

Neun Spielgerätehersteller seien angeschrieben worden, die Lieferzeit betrage neun bis zwölf Wochen, so der Bürgermeister. Lediglich die Firma Westfalia, die in den letzten Jahren mehrere Spielplätze ausgestaltet hat, könne ein Gerät innerhalb von zwei bis drei Wochen liefern. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus normaler Schaukel, Vogelnestschaukel und Kleinkinderschaukel. Dazu wird eine Sitzgruppe angeschafft. Er habe den Kauf angewiesen, so Michael Kastl. Später könnten die Geräte auf einem anderen Spielplatz aufgebaut werden, beispielsweise in der Bauerngasse. Förderfähig sei die Anschaffung nicht.