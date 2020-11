Karl-Heinz Hofmann Die für Freitag, 27. November, um 18.30 Uhr in der Kapelle der Helios-Frankenwaldklinik Kronach geplante besinnliche Stunde "Musik und Gedanken zum Advent" musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen wird ein Video im Internet abrufbar sein.

Dank einiger engagierter Vorstandsmitglieder des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" (GgK), allen voran Yoga-Coach Birgit Schmitt, entstand vor wenigen Tagen die Idee, "Musik und Gedanken zum Advent", unter Ausschluss der Öffentlichkeit, virtuell in Videoclips aufzuzeichnen.

Doch dazu brauchte man Räumlichkeiten und einen erfahrenen Videoexperten. Birgit Schmitt fand in Neukenroth in Pfarrer Hans-Michael Dinkel und dem Filmemacher Rainer Steiger gleich zwei Unterstützer. Pfarrer Dinkel stellte die Pfarrkirche St. Katharina zur Verfügung, und Rainer Steiger rückte mit seiner technischen Ausrüstung im Gotteshaus an.

Der musikalische Part wurde vom Duo "Flair" (Ute Fischer- Petersohn und Alexandra Förtsch) gestaltet. Für impulsgebende Gedanken in Worten zur Adventszeit hatten sich Birgit Götz, Hilde Preinl und Birgit Schmitt (von GgK), mit zu Herzen gehenden Gedichten und Geschichten gut vorbereitet. Pfarrer Dinkel gab in einer Andacht geistliche Impulse und erbat Gottes Segen. Michaela Löffler von Verein GgK entzündete zum Abschluss eine Kerze als Zeichen für das Licht des Lebens.

CD und Video

"Wenn draußen der Sturm oder Corona tobt, still zu werden und zu spüren du bist genug und du wirst von Gottes Kraft getragen" - so lautet das Thema und der Titel von CD und DVD, die bei Michaela Löffler (0171/4652388) zu erwerben sind. Außerdem wird das Video auf der Homepage des Vereins Gemeinsam gegen Krebs ggkev.de ab Freitag, 27. November, abrufbar sein.