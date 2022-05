Am Sonntag, 15. Mai, um 14 Uhr spielt das Querflötenquartett "VerQuer" bei Kinderkultur in Thurnau Musik des 20. und 21. Jahrhunderts für Kinder. Sie können neue Hörerfahrungen und positive Konzerteindrücke sammeln, werden als Mitspieler integriert und zum aufmerksamen Hören animiert. Das Konzert dauert etwa 55 Minuten und wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 14 Euro und für Kinder zehn. Karten gibt es unter: abo@kinderkultur-thurnau.de, telefonisch oder per whattsapp unter 0176/ 32123 690. Foto: Veranstalter